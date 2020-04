Spaniolii vor perla cea mai scumpa a lui Gigi! Anunt de ultima ora despre transferul lui Florinel Coman! Unde poate ajunge "Mbappe" de Romania: "Ar putea fi noul mare talent!"

Florinel Coman poate ajunge in La Liga.

Pandemia de coronavirus a lovit intreaga lumea, iar Liga 1 a fost intrerupta pe o perioada nedeterminata. Gigi Becali a hotarat sa injumatateasca salariile jucatorilor, insa este dispus sa isi vinda jucatorii cei mai bine cotati. Unul dintre ei este si Florinel Coman, care este cel mai bine cotat fotbalist din campionatul intern.

Daca americanii de la Orlando City si-au manifestat interesul pentru Coman, insa Becali nu s-a inteles la bani cu acestia, presa din Spania scrie ca "perla" FCSB-ului bate la portile La Liga.

Cei de la Fichajes.net aminteste de fotbalistii romani care au evoluat in La Liga, printre care Gica Popescu, Gica Hagi, Cosmin Contra sau Florin Andone si sunt de parere ca Florinel Coman ar putea fi noul mare talent din campionatul spaniol.

"Este clar ca nu doar echipele din Premier League sunt pe urmele sale. Mai multe cluburi din Spania il urmaresc pe Coman. Fotbalistul are nevoie urgenta de un pas calitativ in fata pentru a demonstra daca este intr-adevart pregatit sa faca fata cerintelor fotbalului european in urmatorii ani", spun cei de la Fichajes. net.