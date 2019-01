SOCUL inceputului de an in Franta! PSG, invinsa de Guingamp in Cupa Ligii! Fiul lui Thuram a marcat golul calificarii

Bogatii Frantei au pierdut pe teren propriu in Cupa Ligii, dupa cinci ani in care au castigat trofeul. Neymar a deschis scorul in minutul 63, dar N'Gbakoto si Marcus Thuram au intors partida din noua lovituri de la 11 metri. PSG a protestat vehement la adresa arbitrajului, insa PSG isi ia adio de la competitia a careui finala va avea loc pe Parc des Princes.

Marcus Thuram e fiul legendarului fundas francez Lillian Thuram, fost campion mondial cu Franta.

This is Guingamp's Marcus Thuram - the son of French legend Lilian.

Earlier in this QF elimination game against PSG, he missed a PK to take the lead. In the 93rd minute he got his redemption, eliminating PSG from the League Cup, a competition they won for 5 years straight. pic.twitter.com/8H67pSjqFB