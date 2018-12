Lovitura URIASA pusa la cale de Liverpool in fata Barcelonei! Anuntul zilei in Europa: vedeta de la PSG care e gata sa semneze

Barcelona a anuntat intr-un comunicat oficial ca nu are niciun acord cu jucatorul, dar si-a confirmat interesul pentru el.

Rabiot e unul dintre cei mai disputati jucatori ai momentului in Europa. Mijlocasul de 23 de ani isi termina contractul cu PSG la vara, iar seicii au renuntat la ideea de a-i prelungi acordul dupa ce au primit mai multe refuzuri.

L'Equipe scrie acum ca Liverpool a intrat in cursa pentru mijlocasul central. Au avut deja loc mai multe intalniri intre parti, insa e neclar daca Liverpool e dispusa sa plateasca pentru a-l lua acum sau daca vrea sa astepte pana in vara anului viitor pentru a-l lua gratis. PSG agreeaza ideea de a-l vinde acum. Rabiot nu mai are voie nici macar in vestiarul primei echipe pe Parc des Princes.