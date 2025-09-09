După plecările lui Leo Bolgado, Postolachi, Gjorgjevski, Nkololo sau Mensah, a venit și rândul sosirilor la CFR Cluj.
Astăzi, ardelenii au anunțat transferul lui Marcus Coco, fotbalist cu selecții la naționala de tineret a Franței și la reprezentativa de seniori din Guadelupa.
Coco are nu mai puțin de 260 de meciuri jucate în Ligue 1, la Guingamp și Nantes!
Acestea sunt și singurele echipe pentru care fotbalistul francez a evoluat la nivel de seniori până la vârsta de 29 de ani.
Marcus Coco, la CFR Cluj
”𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚, 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙪𝙨 𝘾𝙤𝙘𝙤! 👋🏻
🤩 CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre! 🚂
⚽ Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței. În ultimele 6 sezoane, Marcus a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022! 🏆
🌎 La nivel internațional, Marcus a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori, acesta a reprezentat selecționata din Guadelupa, unde a debutat în anul 2023. 🇬🇵
Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, a postat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.