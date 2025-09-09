După plecările lui Leo Bolgado, Postolachi, Gjorgjevski, Nkololo sau Mensah, a venit și rândul sosirilor la CFR Cluj.

Astăzi, ardelenii au anunțat transferul lui Marcus Coco, fotbalist cu selecții la naționala de tineret a Franței și la reprezentativa de seniori din Guadelupa.

Coco are nu mai puțin de 260 de meciuri jucate în Ligue 1, la Guingamp și Nantes!

Acestea sunt și singurele echipe pentru care fotbalistul francez a evoluat la nivel de seniori până la vârsta de 29 de ani.

