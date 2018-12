Isco a anuntat unde va juca, dupa finalul de an tensionat de la Real: "E singura echipa la care ma gandesc". Mesaj pentru seicii de la PSG

"Real Madrid este echipa cu care vreau sa castig multe titluri in continuare", spune Isco. El le transmite formatiilor interesate de el, intre care si PSG, ca va ramane pe Bernabeu.

Isco a avut parte de un final mai putin bun de an. Mijlocasul a iesit din gratiile lui Santiago Solari si chiar si ale fanilor, fiind fluierat in mai multe randuri pe Santiago Bernabeu. In 2019, el spune ca va da totul uitarii si se va concentra pe castigarea unor noi trofee cu Real Madrid.

"Nu ma gandesc sa plec in iarna! Sunt fericit aici, obiectivul meu este sa castig multe trofee cu Real Madrid", a spus Isco pentru Deportes Cuatro.

Presa spaniola a scris in ultima luna ca PSG vrea sa profite de situatie si sa-l transfere de la Real. Acesta are, insa, o clauza de reziliere in valoare de 700 milioane euro.