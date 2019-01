BOMBA DE ULTIMA ORA! PSG ii ia fata Barcei si face o mutare INCREDIBILA de 80 de milioane de euro! Doi jucatori la pachet

PSG e aproape sa mai dea o lovitura!

Cotidianul Marca anunta oferta de ultima ora a celor de la PSG pentru De Ligt si De Jong de la Ajax. Cele doua mari tinere sperante sunt dorite cu insistenta de Barcelona, insa seicii au intrat pe fir si au pus deja pe masa 80 de milioane de euro pentru cei doi jucatori.

De Jong e un mijlocas talentat in varsta de 21 de ani, in timp ce De Ligt e un fundas central de 22 de ani ce poate deveni in scurt timp cel mai bun aparator din Europa.

Potrivit Marca, nici teama de o noua incalcare a fair-play-ului financiar ii poate opri pe seicii care conduc PSG sa transfere noi jucatori de valoare. Mai ales ca cealalta varianta a lor este Barcelona, club cu care duc un adevarat razboi rece din momentul transferului al lui Neymar, pentru 222 de milioane de euro.

Recent, PSG a facut tot posibilul pentru a bloca mutarea lui Rabiot pe Camp Nou, in ciuda refuzului jucatorului de a semna prelungirea cu campioana Frantei.