"Nu, ne pare rau, nu il dam!" Soc pentru SEICII de la PSG! Oferta de 55 de milioane a fost REFUZATA! Aroganta unui club INVIZIBIL in fata lui PSG

Tuchel cauta intariri la mijloc.

PSG credea ca l-a gasit pe omul perfect pentru a-i diversifica neamtului optiunile tactice. Parisul a incercat sa deschida negocieri cu Watford pentru Abdoulaye Doucoure. Fotbalistul de 26 de ani a crescut enorm in ultimele doua sezoane si era vazut de PSG printre cele mai bune variante de pe piata. Numai ca Watford nici n-a vrut sa auda. Clubul a anuntat clar ca nu ia in calcul nicio propunere pentru Doucoure, desi PSG avea de gand sa dea in jur de 55 de milioane de euro pentru a-l aduce!

Doucoure e fost international francez de tineret si juniori. La Watford a ajuns in 2016 de la Rennes, dar a fost imprumtuat imediat la Granada.