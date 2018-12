ULTIMA ORA | Anuntul facut de Barcelona despre transferul lui Rabiot de la PSG!

Barcelona a transmis un comunicat oficial de presa in legatura cu zvonurile legate de transferul lui Rabiot.

Barcelona neaga intr-un comunicat de presa ca a discutat cu Adrien Rabiot, mijlocasul lui PSG. Catalanii noteaza ca singurele discutii au fost cu oficiali ai clubului francez.

"Barcelona nu a incalcat regulile privind semnarea jucatorilor! (...) Barcelona afirma ca singurele contacte au fost efectuate in luna august si acum o saptamana, in ambele cazuri cu oficiali sportivi ai lui PSG", se arata in comunicatul clubului catalan.

Barcelona mai noteaza ca isi doreste transparenta maxima in privinta transferurilor si neaga existenta unui acord cu fotbalistul.

Pe de alta parte, presa din Franta si Spania scrie ca transferul mijlocasului este iminent si ar putea fi oficializat dupa 1 ianuarie.