Roxana Maracineanu, mesaj IN DIRECT pentru Mbappe: "Avem nevoie de tine!" Plecarea STARULUI de la PSG a devenit interes national in Franta

Kylian Mbappe (22 ani) a facut senzatie in meciul din Champions League cu Barcelona!

Atacantul francez i-a distrus pe catalani, inscriind un hattrick pe Camp Nou in mansa tur a optimilor Champions League. Prestatia sa a declansat din nou zvonurile conform carora ar urma sa plece de la PSG.

Dorit cu mare interres de Real Madrid si Liverpool, Mbappe este rugat sa ramana de Roxana Maracineanu, ministrul sportului din Franta. Fosta inotatoare nascuta in Romania a avut un mesaj in direct pentru starul lui PSG.

"Kylian, ramai in Franta, vrem sa te vedem in continuare jucand asa. Avem nevoie de tine, publicul are nevoie de tine, PSG are nevoie de tine, iar tinerii au nevoie de exemple si modele. Azi, cand nu se poate iesi din Franta, ramai in Franta", a spus Maracineanu pentru France Info.

Contractul lui Mbappe cu PSG va expira in iunie 2022, iar seicii milionari au inceput deja negocierile pentru a-i prelungi intelegerea, insa cele doua parti nu au ajuns la un acord.

Le Parisien anunta ca in cazul in care atacantul decide sa plece, oficialii vor cere 200 de milioane de euro in schimbul sau. Campionul mondial din 2018 este cotat la 180 de milioane de euro conform Transfermarkt.