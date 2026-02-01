Costel Pantilimon 39 | VIDEO cu intervențiile senzaționale ale fostului portar în Premier League

Costel Pantilimon împlinește azi 39 de ani. Fostul portar, campion cu Manchester City, e în prezent expert Premier League la Pro TV și VOYO, unde analizează fazele din cel mai puternic campionat al Europei și istorisește povești neștiute pe care le-a trăit în Anglia.

La emisiunea de duminică, moderatorul Costin Ștucan a prezentat pe final un montaj cu intervențiile de top ale fostului goalkeeper - VEZI VIDEO. În prezent, Pantilimon are și o afacere de succes, despre care a vorbit recent la Poveștile Sport.ro.

