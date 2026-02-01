Costel Pantilimon 39 | VIDEO cu intervențiile senzaționale ale fostului portar în Premier League
Costel Pantilimon împlinește azi 39 de ani. Fostul portar, campion cu Manchester City, e în prezent expert Premier League la Pro TV și VOYO, unde analizează fazele din cel mai puternic campionat al Europei și istorisește povești neștiute pe care le-a trăit în Anglia.
La emisiunea de duminică, moderatorul Costin Ștucan a prezentat pe final un montaj cu intervențiile de top ale fostului goalkeeper - VEZI VIDEO. În prezent, Pantilimon are și o afacere de succes, despre care a vorbit recent la Poveștile Sport.ro.
Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant
Costel Pantilimon s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro.
Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014.
Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021.
- 54 de meciuri a strâns Costel Pantilimon în Premier League, în care a încasat 77 de goluri și a menținut poarta intactă în 18 rânduri.
- 6 milioane de euro a fost cea mai mare cotă de piață a sa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.