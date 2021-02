Se naste o noua rivalitate? Cifrele incredibile ale lui Haaland si Mbappe! Ce recorduri au atins pustii minune din fotbal

Rivalitate dintre Messi si Cristiano Ronaldo pare ca este aproape de final!

In fotbalul mondial au aparut doi pusti care se motiveaza unul pe altul sa marcheze cat mai multe goluri. Barcelona a fost calcata in picioare de PSG, scor 1-4, iar starul francez Mbappe a marcat o tripla, chiar in fata omului cu 6 Baloane de Aur castigate, Lionel Messi.

La o zi distanta, Sevilla a jucat contra Borussiei Dortmund, scor 2-3, iar Haaland a marcat doua goluri, reusind sa ofere si o pasa decisiva. Norvegianul a recunoscut dupa meci ca a fost inspirat de reusitele lui Mbappe de pe Camp Nou.

Aastfel, Kylian Mbappe (22) si Erling Haaland (20) sunt singurii jucatori din istorie care au marcat 18 goluri in Liga Campionilor inainte sa implineasca 22 de ani.

In acest sezon de Liga Campionilor, Haaland a marcat 8 goluri, iar Mbappe a inscris de 5 ori.

