Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri

Una dintre țintele lui Inter în această fereastră de mercato a fost Ivan Perisic, vicecampionul mondial cu Croația, care a mai jucat la Inter în perioada 2015-2019 și 2020-2022. Extrema are contract cu PSV Eindhoven până în vara anului următor.



Ivan Perisic rămâne la PSV. Tentativa lui Inter a eșuat

În ultimele săptămâni, presa italiană a scris că Ivan Perisic și-ar fi dat acordul pentru revenirea la Inter, iar "nerazzurrii" sperau ca eliminarea lui PSV din Liga Campionilor să determine clubul din Eindhoven să renunțe la veteranul din lot în această iarnă.



Cu toate acestea, Ivan Perisic va rămâne la PSV, a anunțat ferm, duminică, Marcel Brands. Directorul executiv al campioanei din Olanda a criticat modul în care Inter a procedat, contactând jucătorul pentru negocieri și nu clubul.



"Da, s-au scris multe despre Perisic, dar noi nu am primit nimic. Am discutat cu jucătorul despre asta. Se pare că el a fost contactat, aparent așa se fac lucrurile acum. Dar nu, nu va pleca", a spus Marcel Brands, pentru NOS.

