Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri

Lovitură încasată de Inter. Transferul pus la cale de Chivu a picat pe ultima sută de metri Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a încercat ultimele săptămâni să obțină semnătura veteranului Ivan Perisic (36 de ani), de la PSV Eindhoven.

TAGS:
Ivan PerisicInter Milanocristi chivuPSV Eindhovenmarcel brands
Din articol

Una dintre țintele lui Inter în această fereastră de mercato a fost Ivan Perisic, vicecampionul mondial cu Croația, care a mai jucat la Inter în perioada 2015-2019 și 2020-2022. Extrema are contract cu PSV Eindhoven până în vara anului următor.

Ivan Perisic rămâne la PSV. Tentativa lui Inter a eșuat

În ultimele săptămâni, presa italiană a scris că Ivan Perisic și-ar fi dat acordul pentru revenirea la Inter, iar "nerazzurrii" sperau ca eliminarea lui PSV din Liga Campionilor să determine clubul din Eindhoven să renunțe la veteranul din lot în această iarnă.

Cu toate acestea, Ivan Perisic va rămâne la PSV, a anunțat ferm, duminică, Marcel Brands. Directorul executiv al campioanei din Olanda a criticat modul în care Inter a procedat, contactând jucătorul pentru negocieri și nu clubul.

"Da, s-au scris multe despre Perisic, dar noi nu am primit nimic. Am discutat cu jucătorul despre asta. Se pare că el a fost contactat, aparent așa se fac lucrurile acum. Dar nu, nu va pleca", a spus Marcel Brands, pentru NOS.

Fereastra de mercato din Italia se încheie luni, 2 februarie, iar Inter va trebui să se orienteze către un alt jucător de atac. Prioritatea ar fi acum francezul Moussa Diaby (26 de ani), de la Al Ittihad.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
ULTIMELE STIRI
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO. Echipele probabile
Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara
Cum arată clasamentul din Divizia A1 înaintea derby-ului Dinamo - Arcada Galați de duminică seara
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

Rapid a făcut anunțul: "Suntem 90% înțeleși, luni semnează!"

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €



Recomandarile redactiei
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Ungaria prinde viteză, România se prăbușește! Cum arată ”clasamentul care contează” + ce urmează pentru echipele noastre
Manchester United – Fulham 1-0, ACUM, pe Sport.ro! „Diavolii” deschid scorul
Manchester United – Fulham 1-0, ACUM, pe Sport.ro! „Diavolii” deschid scorul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin
Lovitură în plin pentru Danemarca, înainte de finala cu Germania de la Campionatul European de handbal masculin
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Islanda - Croația, finala mică de la EHF EURO 2026, ACUM pe VOYO!
Alte subiecte de interes
Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: ”Excelent!” Deznodământul, însă, amar
Pasa lui Dennis Man care i-a amețit pe olandezi: ”Excelent!” Deznodământul, însă, amar
Dennis Man, întrebat de olandezi despre concurența cu Perisic! Răspunsul românului: ”E și asta o opțiune!”
Dennis Man, întrebat de olandezi despre concurența cu Perisic! Răspunsul românului: ”E și asta o opțiune!”
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!