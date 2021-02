Reactia lui Neymar dupa ce Barcelona a primit un penalty in meciul cu PSG! Ce a facut brazilianul dupa ce echipa sa a egalat si ce a spus despre Mbappe

Neymar nu a jucat in meciul de pe Camp Nou pe care Barcelona l-a pierdut in fata lui PSG, scor 1-4.

Starul brazilian s-a accidentat saptamana trecuta in meciul din Cupa Frantei contra lui Caen si a privit partida contra fostei sale echipe de la televizor. Messi a deschis scorul pentru catalani in minutul 27, dupa ce a executat o lovitura de la 11 metri. Frenkie de Jong a cazut in careu dupa un contact cu Kurzawa. Dupa primele reluari a parut ca olandezul s-a impiedicat, de fapt, singur, dar arbitrii din camera VAR au confirmat ca este lovitura de la 11 metri.

Imediat dupa aceasta decizie, Neymar a reactionat si a scris pe Twitter: "Penalty-ul asta e o gluma!", a fost reactia brazilianului alaturi de mai multe emoticoane care rad cu lacrimi. Dupa doar 5 minute, Mbappe a restabilit egalitatea dupa o pasa superba de la Verratti, iar Neymar a sters postarea de pe Twitter.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021

Mbappe a a marcat o tripla in poarta catalanilor, iar Neymar a fost in extaz dupa prestatia colegului sau de la PSG si a postat mai multe reactii pe retele de socializare.

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino ???????????????????????? — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

"Mbappe a jucat excelent ... Hat-trick-ul copilului meu", a fost unde dintre postari, iar in alta a scris: "Ce joc de echipa, toata lumea a fost foarte buna. PAREDES a fost ca un monstru, CRAQE".

Que partida da equipe, todos muito bem???????????????????????? PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

PSG este aproape de sferturile de finala Champios League, iar returul de pe Parc des Prices se va disputa pe 10 martie.