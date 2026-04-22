Două transferuri de top, care pot costa 250 de milioane de euro

După ce a urmărit finala UEFA Youth League (PSG - Real Madrid 1-1, 4-5 d.l.d.) și a fost prezent la meciul retur al sferturilor de finală din Europa League dintre Sporting Braga și Real Betis (4-2), Luis Campos, consilierul sportiv al lui PSG, a făcut două vizite, în Anglia și Germania, unde a început negocierile pentru transferul fotbaliștilor Gabriel Martinelli și Yan Diomande.

Deși Arsenal are un sezon remarcabil și brazilianul a strâns 11 goluri și 6 asisturi în 46 de meciuri, "Tunarii" au dat undă verde discuțiilor, în condițiile în care negocierile pentru prelungirea contractului nu au dat încă rezultate. Pentru transferul celor doi jucători, cu sume de transfer, clauze de performanță și comisioane pentru agenți, clubul finanțat de QSI ar putea plăti aproximativ 250 de milioane de euro.

În vara viitoare, PSG îi va recupera după împrumuturi pe Randal Kolo Muani (Tottenham), Gabriel Moscardo (Sporting Braga), Noham Kamara (Ol. Lyon), Yoram Zague (KAS Eupen), Renato Sanches (Panathinaikos) și Naoufel El Hannach (Montpellier), dar Luis Enrique va avea stabilitate la nivel de lot, pentru că niciun jucător nu-și va termina contractul.

Martinelli și Diomande, doi atacanți care pot juca la CM 2026

Gabriel Martinelli (24 de ani) a fost legitimat la Corinthians (juniori), Ituano FC (2018-2019) și Arsenal (2019-prezent). Are 22 de selecții și 4 goluri pentru Brazilia, fiind în cărți să prindă lotul pentru CM 2026, iar în palmares are medalia de aur la JO 2020, FA Cup (2019-2020), FA Community Shield (2023), o finală de EFL Cup (2025-2026), Campeonato Paulista Young Player of the Year (2019) și BBC Goal of the Month (septembrie 2025). Are dublă cetățenie (braziliană, italiană), joacă ca extremă stânga și are contract cu Arsenal până în iulie 2027 (opțiune pentru încă un an). Este cotat la 45 de milioane de euro.

Yan Diomande (19 ani) a mai jucat pentru Yulle Hornets, DME Academy (juniori), AS Frenzi (2023-2024), Leganes (2025) și RB Leipzig (2025-prezent) și are 9 selecții și 3 goluri pentru naționala Coastei de Fildeș, care este calificată la CM 2026. Evoluează pe postul de extremă stânga și este cotat la 75 de milioane de euro. Ivorianul are contract cu formația din Bundesliga până în iulie 2030 și în acest sezon a strânz 31 de prezențe și 12 goluri.

