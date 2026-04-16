Paris Saint-Germain, Atletico, Arsenal și FC Bayern sunt cele patru echipe din careul de ași de la ”masa bogaților”. Peste două săptămâni va alea loc manșa retur.

PSG o va întâlni pe FC Bayern, în timp ce Atletico Madrid o va înfrunta pe Arsenal. Primul meci e programat marți (28 aprilie), ora 22:00, iar al doilea e miercuri (29 miercuri (22:00).

Returul va avea loc următoarea săptămâni, pe 5, respectiv 6 mai, de la aceeași oră.

Câți bani au primit de la UEFA Atletico, PSG, Arsenal și FC Bayern după calificarea în semifinalele UCL

După ce au trecut de sferturi și au obținut accederea în semifinalele competiției, PSG, Atletico, Arsenal și FC Bayern au încasat 15 milioane de euro de la forul european UEFA pentru performanță.

Câștigătoarea de la ”masa bogaților” va primi 25 de milioane de euro, iar pierzătoarea va primi 18,5 milioane de euro pentru accederea în ultima fază a competiției.

