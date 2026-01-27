PSG îl cumpără pe Dro pentru 6 milioane de euro

Puștiul Dro a ales să se transfere la PSG, care este dispusă să plătească suma de 6 milioane de euro, reprezentând clauza de reziliere a contractului cu FC Barcelona. Jucătorul de atac consideră că la Barcelona există o concurență acerbă pe postul său și oportunitățile sunt limitate, așa că preferă să meargă în Ligue 1 pentru a se putea dezvolta corespunzător.



Decizia acestuia nu este singulară, în ultimii ani FC Barcelona pierzându-i din cauze similare pe Marc Guiu (Chelsea), Alex Valle (Como), Pablo Torre (Mallorca), Chadi Riad (Crystal Palace), Nico Gonzalez (FC Porto), Juan Miranda (Betis), Riqui Puig (LA Galaxy), Ilaix Moriba (RB Leipzig), Monchu (Granada), Carles Alena (Getafe) sau Oscar Mingueza (Celta Vigo). De asemenea, catalanii i-au pierdut și pe Gerard Pique, Dani Olmo, Eric Garcia sau Cesc Fabregas, fiind ulterior nevoiți să-i răscumpere.

Puștiul fusese promovat în acest an la echipa de seniori



Pedro Fernandez Sarmiento (18 ani / 180cm), cunoscut ca Dro, este născut la Nigran (regiunea Galicia), din tată spaniol și mamă filipineză. A început fotbalul la ED Val Minor Nigran la vârsta de 4 ani și a ajuns în La Masia în 2022, după ce părinții săi au refuzat oferte de la Real Madrid și Betis Sevilla. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Barcelona B (2025-prezent) și FC Barcelona (2025-prezent), strângând cinci prezențe pentru echipa de seniori a catalanilor.

Are selecții pentru naționalele de seniori ale Spaniei (U15, U16, U17, U18). În palmaresul său se găsește Supercopa de Espana (2026). Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv și extremă stânga și este cotat la 10 milioane de euro.

Foto - Getty Images

