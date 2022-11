Unii jucători ai Braziliei au fost emoționați până la lacrimi când au văzut că se află în lotul stabilit de selecționeru Tite, în timp ce unii fani ai Selecao s-au arătat nemulțumiți de anumite absențe, precum cele ale lui Roberto Firmino (atacant, Liverpool) sau Gabriel Magalhaes (fundaș, Arsenal).

În schimb, Neymar "nu și-a putut ascunde șocul" când a văzut un nume convocat de selecționerul Braziliei, scriu britanicii de la Mirror. Este vorba despre Gabriel Martinelli (21 de ani), extrema stângă de la Arsenal, care are doar trei meciuri pentru Selecao până în prezent.

Neymar a postat pe rețelele sociale un scurt clip în care se află în fața televizorului și urmărește evenimentul în care a fost prezentat lotul Braziliei pentru CM. Dacă la primii doi atacanți, Antony (Manchester United) și Gabriel Jesus (Arsenal) nu a avut vreo reacție deosebită, când a fost rostit numele lui Gabriel Martinelli, starul lui PSG "a făcut ochii mari și și-a ridicat sprâncele", scrie Mirror.

Ulterior, Neymar și-a auzit și el numele și s-a bucurat: "Imposibil de explicat senzația pe care o ai când ești convocat la Cupa Mondială", a transmis brazilianul, pe Instagram.

Neymar anataka kusema he was not sure anaenda Qatar? pic.twitter.com/uQv0L9BoSa