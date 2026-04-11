Luis Enrique își continuă aventura la PSG! Antrenorul spaniol este foarte aproape de a semna o nouă înțelegere cu liderul din Ligue 1, contract care ar urma să fie valabil până în vara anului 2030.

PSG îi prelungește contractul până în 2030

Conducerea clubului de pe Parc des Princes este decisă să meargă pe mâna tehnicianului adus în 2023.

Potrivit presei din Franța, negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar acordul final este foarte aproape.

Noua înțelegere îi va aduce lui Luis Enrique un salariu impresionant, estimat la aproximativ 20 de milioane de euro pe an.

Astfel, spaniolul va intra în topul celor mai bine plătiți antrenori din lume, informează RMC Sport.

La momentul redactării acestui articol, PSG ocupă primul loc în Ligue 1, cu 63 de puncte, la patru distanță de locul #2 ocupat de Lens, dar parizienii au un meci mai puțin jucat.