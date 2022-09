„L-am întrebat dacă rămâne” Ce a spus director sportiv al lui PSG despre situația lui Lionel Messi

Starul argentinian Lionel Messi a semnat un contract cu gruparea pariziană pe doi ani, până la finalul lui iunie 2023, cu opțiunea de prelungire pe încă unul

Luis Campos, directorul sportiv al lui Paris Saint-Germain, a vorbit despre situația lui Messi, evidențiind faptul că l-a întrebat dacă își dorește să rămână pe Parc des Prince.

„L-am întrebat pe Messi dacă își dorește să rămână la echipă și i-am spus că sper că va sta cât sunt eu la club. Sunt foarte satisfăcut de ce face Leo”, au fost cuvintele lui Luis Campos pentru RMC, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe Twitter.

Luis Campos on Leo Messi: “I asked Messi if he wanted to stay and I told him that I hope that he will stay here during my tenure here [3 years]. I’m very satisfied with Leo”, tells RMC. ???????????? #PSG

Messi will not make any decision on his future before the World Cup. pic.twitter.com/ASyeHVR8ek