Partida PSG - Lyon, din runda 30 de Ligue 1, va avea loc duminică, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

PSG vine după calificarea în semifinalele Champions League, în urma victoriei 4-0 în dublă manșă cu Liverpool. Echipa lui Luis Enrique se află pe primul loc în Ligue 1 și are 63 de puncte.

De cealaltă parte Lyon are 51 de puncte și se află pe poziția 29 în campionatul Franței. Echipa lui Fonseca vine după victoria 2-0 în fața lui Lorient din etapa trecută.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în turul acestui sezon din Ligue 1, iar atunci PSG s-a impus cu 3-2.

PSG îi prelungește contractul lui Luis Enrique până în 2030

Conducerea clubului de pe Parc des Princes este decisă să meargă pe mâna tehnicianului adus în 2023.

Potrivit presei din Franța, negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar acordul final este foarte aproape.

Noua înțelegere îi va aduce lui Luis Enrique un salariu impresionant, estimat la aproximativ 20 de milioane de euro pe an.

Astfel, spaniolul va intra în topul celor mai bine plătiți antrenori din lume, informează RMC Sport.

La momentul redactării acestui articol, PSG ocupă primul loc în Ligue 1, cu 63 de puncte, la patru distanță de locul #2 ocupat de Lens, dar parizienii au un meci mai puțin jucat.