Barcelona a fost umilită de PSG pe piața transferurilor

La începutul acestui an, PSG a reușit să-l transfere pe pe Dro Fernandez (18 ani). Considerat unul dintre marile talente produse în ultimele decenii de La Masia, celebra academie a lui FC Barcelona, mijlocașul ofensiv a fost acontat pentru doar 8.2 milioane de euro și a bifat deja 7 prezențe și un gol. Puștiul cu origini spaniole și filipineze și-a dublat valoarea de piață în ultimele luni (10 milioane de euro / transfermarkt.com) și are contract până în 2030 cu parizienii.

Primul duel din care acționarii qatarezi au ieșit învingători a fost transferul forțat al lui Neymar, în 2017, pentru 222 de milioane de euro. În 2022, Barca nu a reușit să-l transfere pe Fabian Ruiz (Napoli), care a ajuns la PSG pentru 25 de milioane de euro, iar un an mai târziu a pierdut licitația pentru transferul brazilianului Lucas Beraldo (Sao Paulo), care a fost transferat de PSG pentru 20 de milioane de euro. În 2024, Joao Neves (Benfica) a ales să se transfere la clubul din Paris (66 milioane de euro), deși agenții săi negociaseră timp de mai multe luni cu trupa de pe Camp Nou.

Alți jucători disputați de cele două echipe în perioada de mercato, dar care au ales Ligue 1, au fost Lee Kang-in (Mallorca / cumpărat de PSG cu 22 mil. euro, în 2023), Desire Doue (Rennes / cumpărat de PSG, în 2024, pentru 50 mil. euro) și Khvicha Kvaratskhelia (Napoli / achiziționat de PSG, în 2025, pentru 80 de milioane de euro), în timp ce Ousmane Dembele a părăsit Spania, pentru doar 50 de milioane de euro, în 2023, pe fondul unor serioase probleme financiare ale Barcelonei.

Juniorul Aboubacar Maiga i-a lăsat pe catalani cu ochii în soare

Rivalitatea dintre cele două cluburi pe piața transferurilor nu s-a încheiat aici. Recent, Barcelona a fost aproape să-și asigure semnătura lui Aboubacar Maiga, un mijlocaș ofensiv de 16 ani, care este originar din Mali și joacă pentru Academia Africa Foot.

Acesta dăduse probe la clubul catalan și urma să semneze contractul, dar a fost deturnat de PSG, care l-a chemat pentru a-i evalua potențialul în cadrul Olympia Future Cup, un turneu organizat de Ajax Amsterdam. Conform ultimelor informații, antrenorii campioanei din Ligue 1 au dat undă verde transferului, iar agenții jucătorului apreciază oferta făcută de clubului condus de Nasser Al-Khelaifi ca fiind de nerefuzat.

