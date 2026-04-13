Fotbalistul marocan a vorbit pentru prima dată despre trimiterea sa în judecată, chiar înaintea meciului cu Liverpool din Liga Campionilor.

Ce a transmis apărătorul parizian

Prezent luni la o conferință de presă în Anglia, înaintea returului din sferturile de finală ale competiției europene, Achraf Hakimi a abordat subiectul sensibil care îl vizează. Jucătorul a oferit o primă reacție după decizia din 24 februarie prin care justiția a hotărât să fie trimis în fața instanței penale departamentale pentru viol, la capătul a trei ani de investigații.

Fundașul dreapta s-a arătat pregătit pentru întrebările jurnaliștilor și a negat faptele. „Această acuzație este falsă. Mă simt liniștit, sunt concentrat pe ceea ce urmează, iar restul las în mâinile avocaților mei și ale justiției”, a spus fotbalistul celor de la PSG, potrivit publicației franceze L'Equipe.

Un proces în acest caz fusese deja solicitat de parchetul din Nanterre la data de 1 august 2025. Întregul dosar a pornit pe 25 februarie 2023, atunci când o tânără s-a prezentat la o secție de poliție din Nogent-sur-Marne. Aceasta le-a relatat autorităților că a mers la locuința sportivului cu o seară înainte, în jurul orei 01:15 dimineața, unde ar fi fost agresată sexual.