Un puști de 13 ani de la PSG, băgat în spital de niște fani furioși! Motivul ireal pentru care a fost bătut

Potrivit publicației L'Equipe, incidentul a avut loc în cadrul turneului Porto International Cup. Armand, un tânăr fotbalist legitimat la Montrouge și care evolua pentru structura privată PSG Academy, a fost agresat fizic de jucătorii echipei adverse și de spectatorii aflați pe margine.

Totul a degenerat după ce puștiul a intervenit pentru a-și apăra coechipierii. Aceștia din urmă deveniseră ținte ale insultelor rasiste, fanii din tabăra adversă imitând sunete de maimuțe în dreptul lor.

Traumatisme grave după agresiune

Loviturile primite au fost extrem de dure. Examenele medicale efectuate la un spital din Porto au arătat că băiatul a suferit o fisură nazală și un traumatism cranian. Poliția portugheză a intervenit la locul incidentului, iar PSG Academy a retras imediat echipa din competiție, depunând totodată o plângere oficială.