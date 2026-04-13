Un puști de 13 ani de la PSG, băgat în spital de niște fani furioși! Motivul ireal pentru care a fost bătut

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un junior de 13 ani de la PSG Academy a ajuns la spital cu răni grave, după ce a fost atacat violent la o competiție din Portugalia.

TAGS:
Din articol

Potrivit publicației L'Equipe, incidentul a avut loc în cadrul turneului Porto International Cup. Armand, un tânăr fotbalist legitimat la Montrouge și care evolua pentru structura privată PSG Academy, a fost agresat fizic de jucătorii echipei adverse și de spectatorii aflați pe margine.

Totul a degenerat după ce puștiul a intervenit pentru a-și apăra coechipierii. Aceștia din urmă deveniseră ținte ale insultelor rasiste, fanii din tabăra adversă imitând sunete de maimuțe în dreptul lor.

Traumatisme grave după agresiune

Loviturile primite au fost extrem de dure. Examenele medicale efectuate la un spital din Porto au arătat că băiatul a suferit o fisură nazală și un traumatism cranian. Poliția portugheză a intervenit la locul incidentului, iar PSG Academy a retras imediat echipa din competiție, depunând totodată o plângere oficială.

Organizatorii au exclus pe loc echipa adversă, însă au decis ca turneul să continue până la capăt, detaliu care a provocat o undă de șoc în Portugalia. Clubul la care este legitimat tânărul a luat poziție publică în urma agresiunii.

„Ne exprimăm cea mai profundă indignare și condamnăm cu cea mai mare fermitate actele de rasism și violență apărute. (...) Aceste evenimente sunt profund șocante și contravin valorilor fundamentale ale sportului, respectului și conviețuirii pe care le apărăm în fiecare zi în cadrul clubului. (...) Armand, tu ești un erou”, a transmis conducerea Montrouge FC 92.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!