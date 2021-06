Presedintele lui PSG confirma discutiile cu Messi: "I-am spus lui Laporta! Avem dreptul sa vorbim cu el!"

Nasser Al-Khelaifi inca nu si-a luat gandul de la Messi.



Lionel Messi inca nu si-a prelungit contractul cu Barcelona, care expira in mai putin de o luna, dar Joan Laporta a confirmat ca discutiile sunt intr-o directie buna si ca jucatorul este hotarat sa ramana pe Camp Nou.

PSG si-a manifestat interesul pentru starul argentinian, iar presedintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, a confirmat discutiile pe care le-a avut cu jucatorul si cu presedintele catalanilor, pentru a-l aduce pe multiplul castigator al Balonului de Aur pe Parc des Princes.

"I-am spus lui Laporta ca Messi se afla in ultimul an de contract si ca, la fel ca toate cluburile, avem dreptul sa vorbim cu el", a precizat Al-Khelaifi pentru L'Equipe, citat de sport.es.

Presedintele lui PSG a accentuat dezvaluirea, argumentand cat de dorit este clubul pe care il reprezinta.



"Toti marii jucatori vor sa vina la PSG. Spun asta pentru a clarifica lucrurile, nu pentru a raspunde despre Messi", a adaugat Al-Khelaifi.

Conducatorul parizienilor l-a dat de gol pe Laporta si cu repatriera lui Neymar, sustinand ca in ciuda interesului pe care Barcelona l-a aratat pentru starul brazilian, au fost refuzati.

"Sunati-l pe Neymar si va va spune cat de fericit si multumit este! Nu a fost dificil sa ajungem la un acord. Daca situatia a fost prelungita, a fost din cauza pandemiei, dar nu am avut niciodata indoieli, in ciuda faptului ca Barcelona a incercat sa il recruteze pe Neymar pana la final. Evident, am refuzat", a dezvaluit Al-Khelaifi.

Pana la a-l aduce pe Messi pe Parc de Princes, presedintele lui PSG a reusit sa il convinga pe Neymar sa semneze prelungirea contractului pana in 2025. Mai trebuie sa faca acelasi lucru si cu Mbappe, caruia ii expira intelegea cu clubul parizian vara viitoare.