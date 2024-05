Kylian Mbappe, scandal monstru cu Nasser Al-Khelaifi! Ce s-a întâmplat după ce atacantul și-a anunțat plecarea de la PSG

Înaintea meciului, Mbappe a anunțat oficial prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele sociale faptul că nu va mai continua la gruparea din capitala Franței și, cel mai probabil, următoarea oprire a atacantului este Real Madrid.

Nasser Al-Khelaifi i-a reproșat lui Mbappe faptul că nu l-a menționat în videoclipul în care își anunța plecarea de la PSG

Conform Le Parisien, publicația de casă a celor de la PSG, a dezvăluit faptul că la scurt timp după anunțul făcut de Kylian Mbappe, s-a declanșat scandalul în interiorul clubului.

În videoclipul în care își anunța plecarea, Kylian Mbappe a ținut să le mulțumească celor din club, însă l-a omis chiar pe Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului parizian.

Enervat de acest lucru, Al-Khelaifi a mers la Kylian Mbappe pentru a-i cere socoteală, iar între cei doi s-a iscat un scandal monstru înaintea meciului cu Toulouse.

???? NEW: Kylian Mbappé & Nasser al-Khelaïfi got into a FIGHT before the match against Toulouse.

The president wanted to know why he wasn’t mentioned in the farewell video. @le_Parisien pic.twitter.com/zvZfF8PKtM

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 13, 2024

Mesajul lui Kylian Mbappe

”Întotdeauna am spus că mă voi adresa vouă! Am vrut să vă anunţ tuturor că acesta este ultimul meu an la PSG şi că nu îl voi mai prelungi. Aventura mea aici se va termina în câteva săptămâni. Duminică voi juca juca ultimul meu meci pe Parc des Princes. Sunt o mulţime de emoţii.

Am avut şansa şi imensa onoare să fac parte mult timp din cel mai mare club din Franţa şi unul dintre cele mai bune din lume. Acest club mi-a permis să ajung unde mă aflu acum, să am prima mea experienţă la o grupare cu multă presiune, mi-a permis să cresc ca jucător alături de unii dintre cei mai buni din istoria fotbalului. Să cresc şi ca om, cu toată gloria şi greşelile pe care le-am făcut.

Aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor mei de echipă, antrenorilor, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier şi Luis Enrique. Directorilor sportivi Leonardo şi Luis Campos pentru că m-au susţinut mereu”, a fost mesajul lui Kylian Mbappe.