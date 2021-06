BREAKING NEWS: Messi a luat decizia finala! Ce le-a spus sefilor Barcelonei dupa ce a vazut contractul

Telenovela care l-a avut pe argentinian in prim-plan pare ca este aproape de sfarsit.

Dupa ce a vrut sa plece in urma cu un an de la Barcelona, invocand o clauza contractuala care ii permitea sa rupa intelegerea cu echipa catalana, Messi pare ca in cele din urma a revenit la sentimente mai bune fata de formatia care l-a lansat in fotbalul mare.

Argentinianul este pregatit sa semneze un nou contract, anunta Mirror, care citeaza mai multe ziare din Spania, iar noua intelegere se va intinde pe urmatoarele doua sezoane. Unul din pricipalele motive pentru care Messi s-a razgandit pare a fi revenirea lui Joan Laporta la conducerea clubului si plecarea lui Josep Bartomeu, a carei relatie cu fotbalistul nu era tocmai buna, din cauza mai multor decizii care au adus echipa intr-o pozitie dificila in lupta pentru trofee.

Pe langa asta, activitatea de pe piata transferurilor l-a incurajat pe argentinian ca lucrurile se vor indrepta din punct de vedere sportiv, catalanii anuntand aducerea lui Sergio Aguero si Eric Garcia, ambii de la Manchester City, liberi de contract. Pe lista s-ar mai afla si Memphis Depay sau Giorgionio Wijnaldum, alti jucatori care ar costa putin si ar putea aduce un plus valoare lotului pregatit de Ronald Koeman.