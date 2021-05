Cum arata oferta pe care Laporta i-a facut-o lui Messi! Contract pe 10 ani pentru legendarul jucator al clubului blaugrana

Leo Messi a primit oferta de prelungire a contractului cu FC Barcelona.

Fotbalistul care a evoluat toata cariera la clubul catalan este aproape de o noua intelegere cu Barcelona. Acesta si-a dorit sa plece de la echipa anul trecut, dupa tensiunile dintre el si presedintele de-atunci, Josep Bartomeu.

Potrivit TV3, Laporta i-a prezentat oferta finala argentianului si acum asteapta un raspuns. Intelegerea ar fi pe 10 ani, impartiti in 3 perioade: primii doi ani la Barcelona, alte trei sezoane in MLS, atat ca jucator, cat si ca ambasador al clubului, iar ultimii 5 ani de contract reprezinta ocuparea unei functii de conducere in club.

Laporta va sustine o conferinta de presa vineri, in care va vorbi despre situatia lui Messi. La alegerile din martie, Laporta a folosit, ca principala tema de campanie, prelungirea contractului lui Messi.

38 de goluri in 47 de meciuri a strans starul argentinian in acest sezon, insa Barcelona a avut un sezon dezastruos, terminand pe locul 3 in La Liga si parasind Champions League inca din faza optimilor.

672 de goluri in 778 de goluri a strans Messi, in total, in tricoul catalanilor.