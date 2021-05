BREAKING NEWS | Anuntul de ultima ora facut de Laporta despre Messi! In ce stadiu sunt negocierile pentru prelungirea contractului

Joan Laporta, presedintele Barcelonei, a vorbit despre viitorul lui Lionel Messi.

Conducerea formatiei blaugrana a inaintat in discutiile cu Lionel Messi pentru prelungirea contractului, care expira in 30 iunie 2021, dar inca nu s-a ajuns la o intelegere intre cele doua parti.

"Am avansat in discutii pentru prelungirea contractului lui Lionel Messi, dar inca nu e nimic facut sau semnat. Messi vrea sa ramana la Barcelona, iubeste acest club", a declarat Joan Laporta, la conferinta de presa sustinuta de Barcelona.

Presedintele catalanilor a vorbit si despre viitorul lui Ronald Koeman, care este foarte probabil sa paraseasca echipa in aceasta vara, din cauza neindeplinirii obiectivelor impuse de club.

"Vom discuta cu Koeman saptamana viitoare si vom lua o decizie. Am actionat intotdeauna cu respect maxim fata de Ronald Koeman si din admiratie. El este un profesionist care isi face treaba si are un contract in momentul de fata", a mai adaugat Joan Laporta.

Barcelona a terminat pe a treia pozitie in La Liga, la 7 puncte de primul loc, ocupat de Atletico Madrid si a fost eliminata din optimile Ligii Campionilor de catre PSG.