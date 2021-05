Cifre extraterestre pentru Messi in acest sezon de La Liga! Capitolele la care starul Barcelonei si-a distrus rivalii 

Barcelona a incheiat sezonul pe locul 3 in clasamentul din La Liga, la 7 puncte de liderul Atletico Madrid.

Lionel Messi a avut un nou sezon extraordinar, in ciuda faptului ca multe voci spuneau ca argentinianul nu mai este in aceeasi forma care l-a consacrat.

Starul Barcelonei s-a remarcat la mai multe categorii, dominand clasamentul golgeterilor din La Liga, cu 30 de reusite in 35 de meciuri. Messi a fost urmat de Karim Benzema si Gerard Moreno, cu cate 23 de goluri fiecare.

In plus, Messi a avut in acest sezon si cele mai multe lovituri la poarta, 91, dar si cele mai multe suturi, 196, fiind la distanta uriasa de principalul sau urmaritor, Benzema, care a reusit 55 de suturi la poarta si 123 in total.

Argentinianul a avut si cele mai multe suturi care au lovit in bara, 8, dar si cele mai multe goluri inscrise din lovitura libera, 3, Messi facandu-se remarcat si in ceea ce priveste golurile marcate din afara careului, 8, de doua ori mai multe decat cele reusite de Benzema.

Decarul Barcelonei este si jucatorul cu cele mai multe sanse create in La Liga, 77, dar si cel asupra caruia s-au comis cele mai multe faulturi, 99. In ceea ce priveste driblingurile, Messi a dominat atat statistica driblingurilor incercate, 261, cat si pe cea a driblingurilor reusite, 159.

Starul de pe Camp Nou a fost lider in aceasta stagiune si in clasamentul celor mai multe suturi trimise dupa driblinguri, 62, fiind mult inaintea urmaritorilor sai, Fekir (37) si Suso (28).

Lionel Messi se afla in ultimele saptamani de contract cu Barcelona, o decizie asupra viitorului sau fiind asteptata in urmatoarea perioada.