Echipa lui Adrian Ursea, eliminata din Cupa Frantei de milionarii de la AS Monaco! Care este parcursul in campionat al lui Nice

OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a fost invinsa, luni, de AS Monaco, scor 2-0, si a ratat calificarea in optimile Cupei Frantei.

Dupa ce a fost eliminata din Cupa Frantei, echipa pregatita de Adrian Ursea se pregateste de meciul de campionat impotriva lui Lorient. Dupa ce a reusit sa bifeze doua victorii consecutive, contra lui Nimes si a lui Rennes, Nice spera sa continue seria pozitiva si sa uite de eliminarea din Cupa Frantei.

De cand a preluat-o pe Nice, romanul are 6 victorii, 3 egaluri si 11 infrangeri, si o medie de 1,11 puncte pe meci. Dupa ce a fost eliminata din grupele Europa League si din Cupa, Nice este pe locul 11 in campionat, dupa 28 de etape, la 9 puncte de primul loc care i-ar asigura calificarea in preliminariile Europa League, ocupat de Lens, si la 10 puncte distanta de primul loc retrogradabil, ocupat de Nimes.

Adrian Ursea a mai pregatit de-a lungul carierei pe Meyrin FC si Servette U21, iar la Nice se afla din noiembrie 2019, cand a fost adus ca antrenor secund a lui Patrick Vieira, iar dupa destituirea acestuia a fost instalat ca principal, in 4 decembrie 2020.