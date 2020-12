Nota primita de Adrian Ursea in L'Equipe, dupa ce Nice a fost egalata de la 2-0! Ce a declarat romanul din Ligue 1

Nice a remizat pe teren propriu, scor 2-2, cu Lorient, intr-un meci al etepei a 17-a din Ligue 1.

Mvula Ltomba a deschis scorul in minutul 18, iar Reine-Adelaide parea ca a rezolvat meciul dupa ce a dublat avantajul gazdelor in minutul 34. Din pacate pentru antrenorul roman, Lorient a reusit sa revina pe tabela prin Moffi, care a punctat in minutul 49, iar Grbic a restabilit egalitatea in minutul 82 din lovitura de la 11 metri.

Ursea are o singura victorie pe banca lui Nice (2-0, contra lui Nimes) in cele 6 meciuri de cand esti principal la echipa din Franta. Antrenorul roman a primit nota 4 din partea L'Equipe, dupa prestatia echipei sale din meciul cu Lorient.

"Ne lipseste foarte mult increderea, un lucru asupra caruia am insistat cand am ajuns aici. Punem presiune, insa picioarele parca ne tremura, pasa nu mai ajunge. Nici in prima repriza nu am reusit sa controlam jocul.

Presingul avansat al lui Lorient ne-a deranjat, n-am facut ce trebuia. Am avut doar doua ocazii si am marcat doua goluri. E nevoie sa jucam mai direct", a spus Ursea, potrivit sursei citate.

Nice este pe locul 12 in Ligue 1 cu 12 de puncte, dupa 16 runde jucate.