O noua victorie pentru Adrian Ursea la Nice! A fost salvat de un jucator de origine romana, care a dat golul victoriei

Nice s-a impus vineri seara, cu 2-1, pe terenul celor de la Rennes.

Flavius Daniliuc, fundasul austriac de origine romana, a marcat golul victoriei pentru Nice in deplasarea de la Rennes.

Jucatorul trecut pe la juniorii lui Real Madrid si Bayern Munchen a marcat in urma unei lovituri libere executate de Amine Gouiri, dupa ce a lovit mingea cu capul si a directionat-o catre coltul din stanga al portarului.

Daniliuc a jucat in actuala stagiune in 17 meciuri, dintre care 15 in Ligue 1 si doua in UEFA Europa League. Acesta a fost primul gol al sezonului pentru fotbalistul de origine romana.

Pentru antrenorul roman Adrian Ursea este a 5-a victorie de la inceputul lui decembrie, cand a preluat-o pe Nice, iar echipa sa se afla pe locul 12 dupa 27 de etape, cu 32 de puncte.