Înaintea partidei, finanțatorul de la FCSB declara că are în continuare încredere în Politic și preferă să îl păstreze la FCSB decât să îl trimită la altă echipă sub formă de împrumut.

Răsturnare de situație în cazul lui Dennis Politic

În același timp, Gigi Becali dezvăluia că, în ultimele zile, Panetolikos a insistat pentru împrumutul lui Dennis Politic, însă propunerea nu a fost luată în seamă de finanțatorul roș-albaștrilor. Totuși, după ce l-a urmărit pe Dennis Politic în meciul cu Fenerbahce, Gigi Becali s-a decis și a transmis că nu îl mai vrea la echipă pe fostul dinamovist.

Becali a anunțat că va accepta oferta din Grecia, însă, între timp, Panetolikos a transferat o altă extremă, pe brazilianul Lenny Lobato de la Velez Sarsfield.

Cu toate acestea, presa din Grecia anunță acum o nouă răsturnare de situație. Elenii susțin că nu este exclusă posibilitatea ca Dennis Politic să își continue cariera la Panetolikos, însă au subliniat că mutarea este una ”complicată”.

”Politic rămâne în vizorul lui Panetolikos”, au titrat jurnaliștii de la Sportal.gr, care mai apoi au continuat: ”Nu este exclus ca Politic să-și continue cariera la Panaitolikos. Cazul său rămâne deschis, dar și dificil pentru Panetolikos”.