Fundașul giuleștenilor ar fi dorit în Polonia, la Katowice, unde ar fi urmat să fie un transfer record pentru echipa din Ekstraklasa.

Costel Gâlcă: ”A existat ceva pentru Ciobotariu!”

La conferința de presă premergătoarea jocului cu U Cluj din etapa cu numărul 24 din Superliga, Costel Gâlcă a fost întrebat despre viitorul lui Denis Ciobotariu: ”Ciobi rămâne sau pleacă?”, a fost întrebat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Gâlcă a explicat că deși a existat o ofertă pentru fundașul Rapidului, Denis Ciobotariu nu și-a exprimat dorința de a pleca de la Rapid, astfel că, cel mai probabil, fundașul își va continua cariera la gruparea din Giulești.,

”Eu nu știu nimic să plece. Știu că a existat ceva, dar el nu și-a exprimat dorința să plece de aici”, a spus antrenorul Rapidului.