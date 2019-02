BREAKING NEWS: CUTREMUR! Autoritatile au confirmat! Anuntul facut despre cadavrul gasit in epava avionului!

Autoritatile au facut un anunt cutremurator in aceasta seara.

Echipele de cautare au gasit in aceasta saptamana epava avionului in care fotbalistul Emiliano Sala calatorea catre Cardiff, iar in interiorul acesteia a fost observat un cadavru.

In aceasta seara politia a confirmat ca trupul neinsufletit ii apartine lui Emiliano Sala. Trupul fusese transportat miercuri cu o ambulanta privata, iar in urma cercetarilor, autoritatile au confirmat ceea ce era mai rau pentru familia jucatorului.

Mai multe detalii gasesti maine pe www.sport.ro