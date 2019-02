EMILIANO SALA | Decizia luata de Nantes dupa confirmarea decesului jucatorului! Mesajul CUTREMURATOR al presedintelui clubului

Autoritatile au confirmat decesul lui Emiliano Sala in accidentul aviatic din Canalul Manecii.

Emiliano Sala a murit. E veste confirmata de anchetatorii care au descoperit epava avionului in care zbura fotbalistul abia transferat de Cardiff de la Nantes.

Francezii sunt devastati. Emiliano Sala i-a impresionat timp de trei ani la rand, cat a fost golgheterul echipei. Sala abia semnase cu Cardiff un contract urias si fusese transferat pe 20 de milioane de euro, un record al clubului.

In onoarea lui Sala, clubul Nantes retrage definitiv tricoul cu numarul 9, rezervat de obicei pentru golgheterul echipei.



"Sunt dimineti dificile, desteptari de cosmar cand, din pacate, realitatea te prinde din urma. Emi a plecat dintre noi...

Sosit pe malul raului Erdre in iulie 2015, Emiliano Sala a cucerit inimile suporterilor lui Nantes. Prin munca sa, furia si bunatatea fara limite, a fost cel mai bun marcator al echipei timp de trei ani la rand.

Tributurile nationale si internationale i-au fost trimise pentru persoana si jucatorul care a fost. Pierdem un prieten bun azi, un jucator talentat, un coleg exceptional.

Nu o sa uitam nici de pilot si familia sa in aceasta drama si speram ca autoritatile sa continue cautarile.

Pentru Waldemar Kita, presedintele lui Nantes: "Nu am cuvinte, e o tragedie. Sunt devastat, Emiliano si-a pus amprenta aici, din acest motiv, ca multi alti suporteri, vreau sa-l onorez prin retragerea numarului 9".

FC Nantes, conducerea, staff-ul, jucatorii prezinta familiei lui Sala si a pilotului David Ibbotson sincere condoleante. Nu o sa te uitam niciodata, Emi", e comunicatul transmis de Nantes.





Cardiff plateste transportul lui Sala in Argentina



Malaezianul Vincent Tan, miliardarul care detine Cardiff, a vorbit pentru prima data despre tragedia lui Sala. Fotbalistul a petrecut doar cateva zile la Cardiff. A semnat contractul, iar apoi a murit pe drumul de intoarcere.

"O sa tinem legatura in continuare cu AAIB si cu anchetatorii pentru a afla cum s-a petrecut acest accident si o sa-i asistam familia lui Emiliano Sala. Ne-am oferit sa aranjam transportul lui Emiliano inapoi in Argentina, la familie, pentru inmormantare. Chiar daca va fi acolo, sufletul sau se va afla pentru totdeauna in inimile noastre. Am suferit o pierdere teribila, dar cea mai mare pierdere este pentru familia lui Sala", a spus Vincent Tan.