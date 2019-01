Mbappe a vorbit despre despartirea de PSG! Campionatul caruia francezul nu i-ar spune NU

Kylian Mbappe a facut spectacol in ultimul meci jucat de PSG in campionat.

PSG a invins cu 9-0 Guingamp, echipa care o elimina pe campioana Frantei din Cupa. Mbappe a fost unul dintre protagonistii victoriei incredibile de pe Parc des Princes. Tanarul jucator a reusit un hat-trick.

Dupa meci, jurnalistii l-au intrebat pe Mbappe despre un eventual transfer in Spania.

"Sunt bine aici, dar in fotbal si in viitor nu stii niciodata ce se va intampla. Sunt foarte multumit de modul in care se desfasoara lucrurile la PSG. Am contract pana in 2021 si acum nu este momentul sa ma gandesc la altceva", a spus Mbappe.

Real Madrid este una dintre pretendentele din La Liga la transferul jucatorului de 20 de ani.