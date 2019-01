Asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata in FIFA! Cel mai TARE jucator de pana acum: nu e vorba de Messi, Ronaldo sau Mbappe

EA Sports a lansat cel mai puternic card din istoria FIFA Ultimate Team.

La cateva zile dupa ce a anuntat echipa anului 2018 in FIFA 19, EA Sports a lansat cel mai puternic card din istoria FIFA Ultimate Team. Desi starul de pe coperta jocului este Cristiano Ronaldo, jucatorul cu aceasta onoare este detinatorul Balonului de Aur, Luka Modric!

Ratingul cardului cu Luka Modric din Team of the Year este de 99, ratingul maxim posibil, insa toate statisticile jucatorului sunt cu adevarat incredibile! Modric are peste 90 la viteza, pase, dribling, aparare si fizic. Practic, cardul cu Modric din Team of the Year nu are niciun punct vulnerabil!

Ratingul total al lui Modric din joc este cel mai mare din istoria FIFA Ultimate Team: 2701. Singurul jucator din FIFA 19 care se apropie de Modric este Kevin De Bruyne cu un total de 2.599.