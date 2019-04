PSG primeste un ajutor urias in lupta pentru pastrarea lui Mbappe la Paris! Contracul de milioane care o ajuta pe campioana Frantei sa nu-si piarda tanarul star

Kylian Mbappe este pe lista de dorinte a multor cluburi europene.

Nike vrea sa-i ajute pe cei de la PSG sa il pastreze pe Kylian Mbappe in continuare la Paris, mai ales ca tanarul jucator este imaginea brandului.

Transferurile s-au transformat in adevarate razboaie economice intre cluburi. PSG a castigat un aliat foarte important, care ar putea-o ajuta pe campioana Frantei sa-l pastreze pe Kylian Mbappe in urmatorii doi ani.

PSG va mari suma de 25 de milioane de euro pe care o primeste in prezent de la sponsorul principal al echipei si, in acest fel, va rezolva problema fair-play-ului financiar, care pune sub semnul intrebarii prelungirile contractelor de milioane ale lui Neymar si Mbappe.

Mai mult, Mbappe este una dintre noile imagini ale celor de la Nike, iar acestia vor sa-l pastreze pe tanarul jucator in spoturile lor si, de asemenea, cu ajutorul lui, sa promoveze un nou brand de imbracaminte si accesorii al grupului pe piata europeana.

Kylian Mbappe se afla pe lista celor de la Real Madrid, iar spaniolii sunt cu ochii in patru pentru a prinde momentul in care sa-l poata fura pe tanarul atacant celor de la PSG.