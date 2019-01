OFICIAL | Cesc Fabregas a plecat de la Chelsea! Spaniolul se va duela cu Neymar si Mbappe in Franta

Cesc Fabregas a semnat cu AS Monaco.

Mijlocasul spaniol Cesc Fabregas, in varsta de 31 de ani, s-a transferat de la Chelsea la AS Monaco. El va incerca sa il ajute pe Thierry Henry sa salveze echipa monegasca de la retrogradare. Monaco e pe locul 19 in Ligue 1, cu 13 puncte acumulate in 18 etape.

Fabregas a jcuat 198 de meciuri pentru Chelsea in ultimele patru sezoane si jumatate, marcand 22 de goluri si oferind 55 de pase decisive. El a castigat doua titluri cu Chelsea, o Cupa a Angliei si o Cupa a Ligii.