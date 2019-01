PSG da prima mare lovitura a iernii! Un jucator aflat pe lista Barcelonei este aproape sa vina langa Neymar si Mbappe  

PSG pregateste un transfer important.

Jurnalistii de la Le Parisien anunta ca Paris Saint-Germain este aproape de prima lovitura a iernii - mijlocasul celor de la Borussia Dortmund, Julian Weigl! Dorit in urma cu un an si de Barcelona, Weigl a suferit in acest sezon odata cu venirea lui Axel Witsel, cel care i-a luat fata in primul 11 al Borussiei.

Weigl a fost om de baza in ultimele 3 sezoane, bifand 85 de aparitii pentru Borussia, reusind sa ajunga si in nationala Germania. In actuala stagiune are insa doar 3 partide ca titular in Bundesliga. Astfel, cei de la Dortmund si-au dat acordul ca Weigl sa plece.

PSG trebuie sa plateasca 25 de milioane de euro pentru jucator. Cei de la PSG au mare nevoie de jucatori la mijlocul terenului - Adrien Rabiot a refuzat sa isi prelungeasca intelegerea iar Lassana Diarra a anuntat ca se retrage. "Nu pot sa vorbesc despre jucatorii care apartin de alte cluburi. Julian a fost in echipa mea, insa in acest moment este jucatorul Borussie. Lucram din greu pentru a aduce un mijlocas defensiv" a spus Tuchel.