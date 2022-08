Borna Coric este senzația momentului în circuitul ATP. Tenismenul croat a urcat 123 de locuri în ierarhia mondială în doar o săptămână, reușind triumful suprem în competiția de categorie ATP Masters 1000 de la Cincinnati.

După finala câștigată scor 7-6 (0), 6-2, în detrimentul grecului Stefanos Tsitsipas, Borna Coric - care a trecut inclusiv de Rafael Nadal în drumul său spre trofeu - a pus în scenă o bucurie à la Mbappe, încrucișându-și brațele la piept și privind, înmărmurit, către echipa sa din tribune.

„Cum arăta produsul atunci când l-ai cumpărat vs. cum arată atunci când ajunge. Kylian Mbappe, scuze că ți-am împrumutat modul în care sărbătorești golurile”, a scris Borna Coric, amuzându-se de propria ipostază.

Dacă Borna Coric a reușit în weekendul de curând încheiat cel mai bun rezultat al carierei, dar și un record absolut în tenis - a devenit cel mai slab clasat tenismen care joacă și câștigă finala într-un turneu ATP Masters 1000 - Kylian Mbappe a egalat recordul pentru golul cel mai devreme marcat într-un meci din Ligue 1.

Golul lui Mbappe este cel mai rapid din momentul datelor înregistrate de site-ul de specialitate Opta, în 2006. Cu toate astea, atacantul doar l-a egalat pe Michel Rio, care în 1992 reușea să marcheze după doar opt secunde de joc, într-un meci cu Cannes.

How it looked when you ordered online vs how it looked when it arrived. ????@KMbappe sorry for borrowing your celebration ???? pic.twitter.com/YPXdYgAjHn