La momentul redactării acestui articol, după 17 etape, fosta campioană se află pe locul 7, cu 25 de puncte, în afara pozițiilor de play-off. Mai sunt 13 runde din sezonul regulat, iar distanța față de liderul Universitatea Craiova este de 11 puncte. FCSB are nevoie de rezultate mai bune și de un lot competitiv pentru a mai spera la titlu.

Adrian Ilie a numit jucătorii care trebuie să plece de la FCSB în iarnă: „Vreo 6 titulari”

Fostul internațional a indicat mai multe nume care ar putea fi pe lista plecărilor în mercato din iarnă: Ofri Arad, Aymen Boutoutaou, Joao Paulo și Arnold Garita. Adrian Ilie a amintit și situația lui Risto Radunovic, al cărui contract expiră la finalul sezonului.

„O să plece mai mulți. Ofri Arad, Boutoutaou, probabil și Joao Paulo. Cred că și Garita. Mă gândeam că și Radunovic, dar depinde ce jucători vor mai veni. După meciul de aseară, cred că trebuie să mai plece vreo 6 titulari”, a declarat Adrian Ilie la Fanatik.

Revenind pe teren, FCSB, care vine după o victorie, scor 2-0, cu Csikszereda, se va duela iar cu ciucanii, de această dată în Cupa României. Cele două formații își dau întâlnire marți, 1 decembrie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.