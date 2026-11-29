Două victorii (2-1 cu CFR Cluj, 1-0 cu FC Argeș), patru rezultate de egalitate și două partide pierdute au înregistrat gălățeni în campionatul curent pe teren propriu.

Doar două succese au reușit arădenii în cele opt deplasări din sezonul actual, 3-1 cu FCSB și 1-0 cu FC Argeș. În schimb, patru dintre cele șase înfrângeri suferite din postura de vizitatori au fost la cel puțin două goluri diferență.

Pedro Nuno și Alin Roman, oamenii responsabili cu pasele decisive

Cu patru goluri marcate și șapte pase decisive, Pedro Nuno a contribuit la 11 dintre cele 19 goluri înscrise de gălățeni în primele 16 runde.

12 pase decisive a reușit Alin Roman în 2026, capitol la care este depășit în acest an calendaristic doar de către Daniel Armstrong (15).

Istoria întâlnirilor directe, începută în 1993

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 20 de ori, de opt ori s-au impus moldovenii, de patru ori au câștigat arădenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 1 decembrie 1993, Oţelul - UTA 0-0, antrenori Aurel Ţicleanu, respectiv Nicolae Dumitrescu.

Cele mai multe goluri: 13 noiembrie 2023, UTA - Oţelul 2-4.

Cea mai mare diferență de scor în campionat: 19 octombrie 2025, UTA - Oțelul 0-4.

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 24 iulie 2026, UTA Arad - Oțelul 2-2 (marcatori: Sinani, Papeau / Andrezinho, Patrick). Info: LPF