„Tunarii” sunt lideri în campionat și vor să-și păstreze avantajul din fruntea clasamentului. Echipa lui Mikel Arteta a făcut însă doi pași greșiți în ultimele apariții, după remizele cu Newcastle (2-2) și Borussia Dortmund (1-1). Chiar și așa, Arsenal are un bilanț perfect pe teren propriu în acest sezon de Premier League, cu cinci victorii din tot atâtea partide.

De partea cealaltă, Manchester City traversează o perioadă complicată. Formația lui Enzo Maresca nu a mai câștigat în ultimele patru etape de campionat, în care a înregistrat o remiză și trei înfrângeri. „Cetățenii” au remizat și cu Napoli, în Liga Campionilor, iar deplasarea de pe Emirates se anunță una dificilă.

Istoricul recent de pe teren propriu le oferă motive de încredere londonezilor. Arsenal nu a pierdut în ultimele trei confruntări de campionat cu City disputate acasă, cu două victorii și o remiză. Mai mult, „tunarii” au câștigat cu 3-0 în fața rivalei în Community Shield și pot obține două victorii directe într-un singur sezon pentru prima dată din 2014/15.