Atacantul senegalez Abdallah Sima (foto) a marcat cinci goluri pentru RC Lens în meciul câştigat în deplasare de echipa sa, cu scorul de 5-2, în faţa formaţiei Angers, sâmbătă, în etapa a 12-a din Ligue 1.

Angers - Lens 2-5, cu Abdallah Sima dezlănțuit la oaspeți

Sima a marcat în minutele 43, 67, 70, 76 şi 81, în timp ce golurile gazdelor au fost înscrise de franco-marocanul Amine El Ouazzani (28, 48).

În vârstă de 25 de ani, Abdallah Sima a semnat cu această ocazie prima cvintuplă din Ligue 1 începând din 2014.

Ultimul fotbalist care a reuşit această performanţă a fost brazilianul Carlos Eduardo, care a înscris de cinci ori pentru OGC Nice în meciul cu Giungamp (scor 7-2).

Senegalezul este, totodată, al doilea jucător din istoria clubului RC Lens care a marcat cinci goluri într-un meci din prima divizie a campionatului Franţei după al Doilea Război Mondial, primul fiind Ahmed Oudjani, pe 8 decembrie 1963, în cursul unui meci cu Racing Paris (scor 10-2).