Atacantul senegalez Abdallah Sima (foto) a marcat cinci goluri pentru RC Lens în meciul câştigat în deplasare de echipa sa, cu scorul de 5-2, în faţa formaţiei Angers, sâmbătă, în etapa a 12-a din Ligue 1.
Angers - Lens 2-5, cu Abdallah Sima dezlănțuit la oaspeți
Sima a marcat în minutele 43, 67, 70, 76 şi 81, în timp ce golurile gazdelor au fost înscrise de franco-marocanul Amine El Ouazzani (28, 48).
În vârstă de 25 de ani, Abdallah Sima a semnat cu această ocazie prima cvintuplă din Ligue 1 începând din 2014.
Ultimul fotbalist care a reuşit această performanţă a fost brazilianul Carlos Eduardo, care a înscris de cinci ori pentru OGC Nice în meciul cu Giungamp (scor 7-2).
Senegalezul este, totodată, al doilea jucător din istoria clubului RC Lens care a marcat cinci goluri într-un meci din prima divizie a campionatului Franţei după al Doilea Război Mondial, primul fiind Ahmed Oudjani, pe 8 decembrie 1963, în cursul unui meci cu Racing Paris (scor 10-2).
PSG rămâne lider după 2-0 cu Lorient
Tot sâmbătă, campioana Paris Saint-Germain s-a impus cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei FC Lorient, pe Parc des Princes, prin golurile marcate de Senny Mayulu (32) şi Ousmane Dembele (67).
În urma acestei victorii, a noua consecutivă în Ligue 1, PSG a acumulat 29 de puncte şi şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului, după ce rivala Paris FC (locul 2, cu 23 de puncte), s-a înclinat vineri pe terenul formaţiei Brest (locul 3, cu 21 de puncte).
Rezultatele și marcatorii din etapa 12 din Ligue 1
Vineri
Brest - Paris FC 1-0
A marcat: Zogbe (21).
Sâmbătă
Angers - RC Lens 2-5
Au marcat: El Ouazzani (20, 48), respectiv Sima (43, 64, 70, 76, 81).
Le Havre - RC Strasbourg 1-3
Au marcat: Nakamura (90), respectiv Harder (7), Nanasi (58), El Mourabet (88).
Le Mans - Lille OSC 2-1
Au marcat: Mafouta (45+2), Rabillard (88), respectiv Ueda (61).
OGC Nice - Troyes 4-1
Au marcat: Ndayishimiye (8), Wahi (36, 65, 69), respectiv Diop (24).
Paris Saint-Germain - FC Lorient 2-0
Au marcat: Mayulu (32), Dembele (67).
Duminică sunt programate meciurile AJ Auxerre - Olympique Marseille, FC Toulouse - Rennes şi Olympique Lyon - AS Monaco.
Clasamentul din Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 29 puncte
2. Paris FC 23
3. Brest 21
4. Lille OSC 21
5. Olympique Lyon 20
6. OGC Nice 20
7. Olympique Marseille 18
8. RC Lens 17
... Agerpres