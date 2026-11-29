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Brighton - Newcastle, de la 16:05 (VOYO SPORT 1)

Brighton este una dintre revelațiile acestui început de sezon. Ocupă locul secund, cu 22 de puncte, la egalitate cu Manchester City, și are șansa să rămână în partea superioară a clasamentului. De partea cealaltă, Newcastle este pe 13, cu 13 puncte, și caută un rezultat care să o apropie de primele zece echipe. Crystal Palace - Hull, de la 16:05 (VOYO)

Crystal Palace traversează o perioadă complicată și ocupă ultimul loc, cu doar 7 puncte după 11 etape. Hull vine de pe poziția a 12-a, cu 14 puncte, și poate profita de forma slabă a gazdelor pentru a obține un rezultat important. Fulham - Bournemouth, de la 16:05 (VOYO)

Bournemouth are un început de sezon mult mai bun decât adversara sa. Ocupă locul 7, cu 18 puncte, și vine după cinci victorii consecutive în campionat. Fulham este pe 17, cu 11 puncte, și are nevoie de puncte pentru a se îndepărta de zona retrogradării. Sunderland - Tottenham, de la 16:05 (VOYO)

Sunderland încearcă să iasă din zona periculoasă a clasamentului, după un start dificil de sezon. Cu 9 puncte, gazdele sunt pe locul 18, în timp ce Tottenham ocupă poziția a zecea, cu 15 puncte, și vrea să se apropie de primele șase.

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