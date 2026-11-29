Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul celor de la Dundee United, a fost integralist în înfrângerea drastică suferită pe teren propriu, scor 2-7, în fața lui St. Johnstone, în etapa a 15-a.

Gazdele au început bine și au deschis scorul în minutul 10, însă avantajul nu a rezistat. Oaspeții au marcat de patru ori în ultimele 25 de minute ale primei reprize și au intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri, scor 4-1. Problemele defensive ale lui Dundee United au continuat și după pauză, când St. Johnstone a mai punctat de trei ori.

În urma acestui rezultat, echipa lui Ciubotaru a coborât pe locul șase, cu 20 de puncte după 14 meciuri. St. Johnstone a urcat deasupra sa, grație golaverajului superior, dar are o partidă în plus.

Ciubotaru a fost dorit de Gigi Becali la FCSB înainte de plecarea din România

Transferat în vara acestui an la Dundee United, internaționalul român a adunat 11 apariții pentru scoțieni, cu un gol și două pase decisive.

Gigi Becali l-a urmărit în repetate rânduri și a fost interesat de transferul său la FCSB. În iarna trecută, negocierile dintre Hermannstadt și campioana României au picat în ultimul moment. De interesul pentru fotbalist s-au mai arătat și cluburi din străinătate, printre care Lech Poznan, campioana Poloniei.