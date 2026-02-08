FOTO ȘI VIDEO Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată!

Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată! Jocurile Olimpice
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie AFP.

Lindsey VonnJocurile OlimpiceJocurile Olimpice de Iarna
Lindsey Vonn a căzut în proba de coborâre de la JO

"Regina vitezei", campioana olimpică din 2010, s-a izbit violent de pistă, rămânând întinsă la pământ, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical, conform imaginilor TV, proba de coborâre fiind întreruptă. Ea a fost ulterior preluată cu un elicopter.

Lindsey Vonn, preluată de elicopter după căzătură

Lindsey Vonn a concurat cu ligamentul încrucișat anterior "100% rupt"

Sâmbătă, Vonn a înregistrat al treilea cel mai rapid timp în ultima etapă de antrenament. Vonn, care a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng în urmă cu opt zile, a fost la doar 37 sutimi în urma compatrioatei sale Breezy Johnson, care a înregistrat cel mai rapid timp de 1 minut 37 sec 91/100, şi la 16 sutimi în spatele germancei Kira Weidle-Wikelmann, care a terminat pe locul doi.

Vineri, Vonn, care s-a antrenat pe pista de la Cortina d'Ampezzo, declara că ligamentul încrucişat anterior este "100% rupt". După antrenamentul de vineri, Vonn a răspuns, pe X, unui medic care a pus la îndoială gravitatea accidentării sale la genunchiul stâng, suferită acum doar o săptămână la Crans-Montana.

"Care era starea ligamentului încrucişat anterior de la genunchi înainte de căzătura sa de săptămâna trecută?", s-a întrebat medicul Brian Sutterer. "Când auzi poveşti despre Ťcutare jucător care a jucat ani de zile cu o ruptură de ligamente încrucişateť, este vorba despre o ruptură cronică, ceea ce înseamnă că organismul are timp să se adapteze şi să-şi reeduce muşchii pentru a susţine genunchiul. Cineva care a suferit deja o ruptură/o intervenţie chirurgicală s-ar putea să nu simtă durere în cazul unei noi accidentări", a adăugat Sutterer.

Americanca a răspuns la acest mesaj vineri după-amiază: "Lol, mulţumesc, doctore. Ligamentul meu încrucişat a fost perfect funcţional până vinerea trecută. Doar pentru că vi se pare imposibil nu înseamnă că este. Şi da, ligamentul meu încrucişat anterior este rupt 100%. Nu 80% sau 50%. Este complet distrus."

Vonn, de patru ori câştigătoare a Marelui Glob, îşi încheiase cariera în 2019, în special din cauza unor dureri insuportabile la genunchiul drept, unde se accidentase de mai multe ori şi unde i s-a pus o proteză de titan.

În acest sezon, Vonn a participat la nouă curse, câştigând două şi neterminând niciodată mai jos de podium, cu excepţia slalomului super-uriaş de la St. Moritz şi de la Crans-Montana. 

Agerpres

