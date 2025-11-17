Nigeria, cu Victor Osimhen, Ademola Lookman sau Wilfried Ndidi în primul 11, a condus încă din minutul 3 în finala barajului african de la Rabat, după golul înscris de Onyeka. RD Congo a egalat prin Elia, în minutul 32, iar partida a ajuns la loviturile de departajare.

Scandal după barajul Nigeria - RD Congo și acuzații de voodoo



Seria loviturilor de departajare a început cu nu mai puțin de trei ratări consecutive, iar RD Congo s-a impus, în cele din urmă, cu 4-3, iar acum se pregătește de finala barajului intercontinental, care se va disputa în martie.



În timpul loviturilor de departajare a izbucnit un conflict major în preajma băncilor tehnice. Éric Chelle (48 de ani), selecționerul Nigeriei, s-a îndreptat către adversari și a încercat să atace un membru din staff-ul naționalei RD Congo, scrie L'Equipe.

