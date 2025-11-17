VIDEO Final nebun la barajul pentru Mondial: selecționerul a sărit la bătaie și a lansat acuzații incredibile

Final nebun la barajul pentru Mondial: selecționerul a sărit la bătaie și a lansat acuzații incredibile CM 2026
Nigeria a pierdut barajul african pentru Cupa Mondială după partida cu RD Congo, scor 1-1, 3-4 după loviturile de departajare.

Nigeria RD Congo CM 2026 Éric Chelle
Nigeria, cu Victor Osimhen, Ademola Lookman sau Wilfried Ndidi în primul 11, a condus încă din minutul 3 în finala barajului african de la Rabat, după golul înscris de Onyeka. RD Congo a egalat prin Elia, în minutul 32, iar partida a ajuns la loviturile de departajare.

Scandal după barajul Nigeria - RD Congo și acuzații de voodoo

Seria loviturilor de departajare a început cu nu mai puțin de trei ratări consecutive, iar RD Congo s-a impus, în cele din urmă, cu 4-3, iar acum se pregătește de finala barajului intercontinental, care se va disputa în martie.

În timpul loviturilor de departajare a izbucnit un conflict major în preajma băncilor tehnice. Éric Chelle (48 de ani), selecționerul Nigeriei, s-a îndreptat către adversari și a încercat să atace un membru din staff-ul naționalei RD Congo, scrie L'Equipe.

Întrebat după meci ce l-a deranjat, Éric Chelle l-a acuzat de practici voodoo pe respectivul membru al staffului advers.

"Pe parcursul întregii sesiuni de lovituri de departajare, omul din staff-ul RD Congo a făcut voodoo. De fiecare dată! De aceea am fost foarte furios. Nu știu dacă a fost apă sau altceva, dar a aruncat în aer cu ea", a spus Éric Chelle, care pregătește naționala Nigeriei din ianuarie.

Dacă Nigeria a ratat orice șansă de a participa la CM 2026, RD Congo va juca la barajul intercontinental din martie, acolo unde vor mai participa o națională din Asia (Emiratele Arabe Unite sau Irak), două naționale din zona CONCACAF, una din zona CONMEBOL (Bolivia) și una din zona OFC (Noua Caledonie).

